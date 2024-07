Betrüger haben sich am Dienstag zwischen 9 und 21 Uhr am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und versucht, mehrere Bad Dürkheimerinnen und Bad Dürkheimer zu täuschen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Beamte der Polizei in Bad Dürkheim aus. Die Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher sei es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden gekommen, berichten die Beamten. Sie bitten weitere Betroffene, sich unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.