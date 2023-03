Ein 65-jähriger Geschäftsinhaber aus dem Landkreis Bad Dürkheim ist nach Polizeiangaben Opfer eines Abbuchungsbetrugs geworden. Der Schaden geht laut Polizei in die Hunderttausende Euro.

Bislang Unbekannte meldeten sich – nach jetzigem Stand der Ermittlungen – mit den Daten des 65-Jährigen bei einer von einer Bank herausgegebenen App an, die es ermöglicht, mit dem Mobiltelefon zu bezahlen und Überweisungen zu tätigen. Auf diese Weise tätigten die Betrüger mehrere Überweisungen.

Ingesamt buchten sie von dem Geschäftskonto einen mittleren sechsstelligen Betrag ab. Ob das der bislang größte Betrugsfall im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ist, kann Pressesprecher Daniel Mischon nicht sagen. „Er gehört aber sicher zu den sehr hohen Beträgen, die in dieser Höhe selten sind“, sagt er.

In diesem Fall habe den Tätern der Zufall in die Hände gespielt, da sie sich zu allem Übel auch noch ausgerechnet Zugriff auf ein Geschäftskonto ergaunert hatten. „Auf dem war dann entsprechend viel Geld zu erbeuten“, erklärt Mischon. Wie genau die Betrüger an die Daten des Manns gekommen sind, sei nun Stand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei aufgenommen hat.

Die Hausbank des betroffenen Geschäftsinhabers versuche nun alles, um das gestohlene Geld wiederzubekommen. Doch bisher habe sie nur einen Teilbetrag zurückbuchen können.

Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugs wurde, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Tipp

Nützliche Informationen, wie sie sich vor Online-Betrügern schützen können, erhalten Bürger unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.