Betrüger haben eine alte Frau um ihren Schmuck gebracht. Laut Polizei meldete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr eine 81-Jährige bei der Dürkheimer Dienststelle. Sie hatte Schmuckstücke im Wert von 20.000 Euro an unbekannte Betrüger in Mannheim übergeben. Die Täter agierten mit einem sogenannten Schock-Anruf. Dabei wird zumeist älteren Menschen vorgegaukelt, dass sich ein Angehöriger in Not befindet. Es wird dann zum Beispiel behauptet, dass eine Kaution gezahlt werden muss. Im Laufe des Tages meldeten sich einige Menschen bei der Polizei, die solche Anrufe erhalten hatten. Bis auf die Frau gab es nach ersten Erkenntnissen aber keine Geschädigten. Die Polizei rät, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten“, betont die Dienststelle. Niemals sollte man Unbekannten Geld geben.