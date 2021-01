Helmut Eberle (83) und Klaus Müller (82) waren die ersten, die am Donnerstagmorgen kurz nach 8.30 Uhr im Impfzentrum des Landkreises in der Dürkheimer Salierhalle geimpft wurden. Sie sind sich einig in ihrem Appell an andere: „Lassen Sie sich impfen!“ Wir waren beim Auftakt dabei.

Bereits kurz vor 8 Uhr sind an diesem frostigkalten Morgen die ersten Menschen im Impfzentrum angekommen. Helmut Eberle ist mit seiner Tochter Annette gekommen, Klaus Müller hat seine Frau Gerlinde dabei. Grundsätzlich gilt laut Kreis: „Wer kann, sollte besser alleine kommen, aber wer eine Begleitperson braucht, darf eine mitbringen.“ Wobei die Betonung auf „eine“ liegt.

Zuerst geht es für die vier nun durch das beheizte Zelt vor dem Eingang in die Halle. Dort sollen sie sich aufwärmen – denn bevor sie ins Impfzentrum dürfen, muss Fieber gemessen werden und die Kälte draußen würde das Ergebnis verfälschen. Sowohl bei Eberle als auch bei Müller ist aber alles in Ordung und sie können sich an die Anmeldung im Eingangsbereich wenden. In einer der beiden Kabinen, in der früher Eintrittskarten geprüft wurden, sitzt Veronika Marmitt. Hier wird mit dem Ausweis abgeglichen, dass auch wirklich diejenigen da sind, die einen Termin bekommen haben.

Die beiden Senioren, die inzwischen im ersten Wartebereich sitzen, bis sie aufgerufen werden, haben ungefähr 30 Minuten gebraucht, bis sie bei der Termin-Hotline des Landes durchgekommen waren. „Das ist doch keine Zeit. Jeder schimpft, aber es muss doch erst mal anfangen. Und das sind doch Leute, die sich um uns bemühen, uns helfen wollen“, versteht Klaus Müller die Aufregung nicht. Seine Frau, die 77 Jahre alt ist und erst in der zweiten Welle geimpft werden wird, ergänzt: „Da wurde zu viel Brimborium gemacht.“ Für das Ehepaar stand ganz schnell fest, dass sie sich impfen lassen wollen. „Gott sei Dank, das es jetzt losgeht“, freut sich Müller.

Am Eingang neue Masken

Denn um die Feiertage haben die Eheleute auf viel verzichtet, Treffen mit den Kindern abgesagt. Derzeit hilft ihnen jemand, sozusagen auf Abruf. Übergaben von notwendigen Dingen finden durch eine aufgebaute Schutzwand und nur mit Masken statt, danach wird gelüftet. Es ist hörbar, dass sich die Müllers auf die Zeit nach der Impfung freuen.

Wer ins Impfzentrum kommt, wird auch mit einer frischen Maske versor