Mehrere Fälle versuchten Betrugs meldet die Dürkheimer Polizei – in einem Fall war ein Betrüger erfolgreich: Am Freitag gab ein Anrufer in Wachenheim vor, einen Unfall bei abgelaufenem Versicherungsschutz gehabt zu haben und forderte einen Betrag von 40.000 Euro.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

In einem weiteren Fall wurde in Bad Dürkheim, durch einen sich als Polizeibeamten ausgebenden Betrüger, ein schwerer Unfall eines Kindes und eine mögliche Haftstrafe vorgetäuscht. Keiner der Angerufenen ließ sich auf die Masche ein. Opfer eines versuchten Betruges wurde am Samstagvormittag ein 58-Jähriger aus Wachenheim. Ein Unbekannter meldete sich über den Festnetzanschluss und gab sich in englischer Sprache als Microsoft-Mitarbeiter aus. Angeblich sei der Computer durch Viren verseucht worden. Der Täter wollte sich durch Anweisungen einen Fremdzugriff zum Computer verschaffen. Jedoch war das potenzielle Opfer bereits über die Masche informiert. Der Mann brach das Gespräch rechtzeitig ab.

„Wasserwerker“ erbeutet 8000 Euro

Bereits am Donnerstag stellte sich ein Betrüger bei einem älteren Ehepaar als Mitarbeiter des Wasserwerks vor. Er gab an, dass das Wasser verunreinigt sei und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung im Dürkheimer Stadtgebiet. Erst am Folgetag stellten die Opfer fest, dass Wertgegenstände in Höhe von 8000 Euro entwendet wurden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, groß, stark gebräunt, kurze dunkelblonde Haare, kurzer Backenbart. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0, oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de