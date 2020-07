Zwischen Montag und Donnerstag ist eine 58-Jährige nach Polizeiangaben Betrügern auf den Leim gegangen. Demnach rief zunächst eine Täterin bei der Frau an und teilte ihr mit, dass sie im Lotto gewonnen habe und ihr nun ein Preisgeld von 49.900 Euro zustehe. Für die Übermittlung des Geldes sollte sie jedoch 900 Euro in Form von Steam-Guthabenkarten bezahlen. Da sie tatsächlich Anfang des Jahres an einer Lotto-Auslosung teilgenommen hatte, glaubte sie der Anruferin, kaufte daraufhin die geforderten Guthabenkarten und übermittelte den Betrügern die aufgedruckten Codes. Dadurch entstand ihr ein Vermögensschaden von 900 Euro. Am Tag darauf meldete sich ein Komplize beim Opfer und gab sich als angeblicher Mitarbeiter einer Lottogesellschaft aus. Er behauptete, seiner Kollegin sei am Vortag ein Zahlendreher unterlaufen und die 58-Jährige hätte eigentlich 94.900 Euro gewonnen. Um den Transport des Geldes zu versichern und es in sicheren Koffern zu transportieren, solle sie noch einen Gesamtbetrag von über 5000 Euro überweisen. Nur einer aufmerksamen Mitarbeiterin ihrer Bank sei es zu verdanken, dass die Überweisung rückgängig gemacht werden konnte und ihr kein weiterer Schaden entstanden ist, berichten die Beamten.

Die Polizei rät in solchen Fällen, niemals irgendetwas im Voraus für einen angeblichen Gewinn zu zahlen. Solche Kosten könnten durch die Lottogesellschaft bei einem echten Gewinn problemlos von der Gewinnsumme einbehalten werden. Wer derartige Anrufe erhalte, solle Gespräch beenden und sofort die Polizei informieren. Wer ebenfalls Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden ist, soll sich ebenfalls an die Polizei Bad Dürkheim wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.