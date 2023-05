Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist ein 78-jähriger Bad Dürkheimer bereits am 18. April gegen 12 Uhr Opfer eines Betrugs geworden. Demnach erschienen zwei Männer bei ihm zu Hause in der Hauptstraße in Leistadt und forderten angebliche Schulden von 5000 Euro ein. Der demenzkranke Senior glaubte den Betrügern und händigte ihnen den geforderten Betrag aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.