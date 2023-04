Wie nach Polizeiangaben erst jetzt bekannt wurde, haben zwei Betrüger bereits am 29. März gegen 13 Uhr eine ältere Dürkheimerin bestohlen. Die beiden ihr unbekannten Männer hielten demnach mit einem Audi vor dem Anwesen der Frau, als die gerade beim Straßenkehren war, und baten sie um ein Glas Wasser. Einer der Täter begab sich dann unbemerkt ins Haus, während der andere die Seniorin in der Küche ablenkte. Beide entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Unmittelbar darauf stellte die Dürkheimerin fest, dass aus einem Geldbeutel und einer Geldkassette mehr als 500 Euro Bargeld entwendet wurden. Beide Täter sollen etwa 35 Jahre und 1,80 Meter groß sein. Einer wurde als korpulent, der andere als schmal beschrieben. Sie sprachen gebrochen deutsch. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugs wurde, möge sich an die Polizei Bad Dürkheim wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Das gilt auch für Zeugen im Fall der Seniorin.

Tipps der Polizei

Die Beamten raten:

Fremden Personen keinen Zutritt zur Wohnung oder zum Haus gewähren.

Aufdringliche Besucher laut ansprechen oder um Hilfe rufen.