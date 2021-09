Die K2 zwischen Dackenheim und Freinsheim ist nach dem Einbau von Betongleitwänden an der instabil gewordenen Lösshohl jetzt wieder befahrbar. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer informiert, wird der Verkehr in diesem Bereich auf einer Länge von 240 Metern einspurig mittels Ampel durchgeleitet.

Laut LBM ist die Straße auf 110 Metern Länge beidseitig durch Betongleitwände eingeengt worden. Sie sollen die Verkehrsteilnehmer vor möglichen Hangrutschungen der Lösshohl schützen. Die starken Regenfälle im Juli hatten die Standsicherheit der Lösshohl beeinträchtigt. Es kam zu mehreren Ausspülungen und Rutschungen, weswegen die K2 voll gesperrt werden musste.

Risse und Hohlräume

Es ist nach Angaben des LBM vorgesehen, die Lösshohl im Zuge der Aufweitung der danebenliegenden Bahnbrücke weiter zu abzusichern. Für das Bauprojekt läuft derzeit noch das Baurechtsverfahren, das nicht vor zwei Jahren beendet ist. Der Hang ist weiterhin von Rissen und Hohlräumen durchzogen, weshalb der oben auf der Kuppe verlaufende Wingert-Wendestreifen auch weiterhin nicht mit schwerem Gerät wie Vollerntern befahren werden darf.

Sicherungsmaßnahmen sind nach Auskunft des LBM zwischenzeitlich erfolgt. Eine nachhaltige Stabilisierung erfordere jedoch umfangreiche Erdarbeiten. Damit verbunden seien jedoch naturschutzrechtliche Abstimmungen sowie Grunderwerb.