Das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim passt seine Besucherregelung an die aktuelle Corona-Situation an: Ab 1. Dezember sind generell keine Besuche mehr im Haus gestattet. Das hat die Klinik am Dienstag mitgeteilt. Demnach sind Krankenbesuche sind nur noch in absoluten Ausnahmesituationen gestattet. Also etwa die Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden nach nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder der Station.