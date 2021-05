Die umstrittene Baumesse auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz darf nun doch nicht stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat damit der Beschwerde des Gesundheitsministeriums stattgegeben. Statt seine Gäste begrüßen zu können, musste der Veranstalter seine Besucher wieder wegschicken.

Erst war die Dürkheimer Baumesse durch die zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung verboten worden. Dann hob das Verwaltungsgericht Mainz das wieder auf. Nun hat das Oberverwaltungsgericht das Schicksal der Messe endgültig besiegelt: Statt Tipps fürs Bauen und Wohnen gibt es auf dem Messegelände am Wochenende höchstens einige Aussteller zu sehen, die ihren Stand wieder abbauen.

Am Freitagmorgen hatte Tim Erlei von der BaumesseE GmbH noch alle Hände voll zu tun. „Kurz vor dem ursprünglich vorgesehenen Start der Messe hatten sich gegen 10 Uhr schon zahlreiche Menschen, die von dem Verbot nichts mitbekommen hatten, am Eingang eingefunden“, berichtet der Veranstalter. Er habe jedem Besucher einzeln die kurzfristig getroffene Entscheidung der Richter verdeutlicht. „Selbst einige Beamte der Polizei und des Ordnungsamtes waren von den Ereignissen überrascht, als sie sich vor Messebeginn von unserem Hygienekonzept überzeugen wollten“, sagt Erlei.

„Wir wollten uns auf der Messe beraten lassen“

Sarah Bootsmann vom Veranstalter berichtet, dass die Besucher teilweise „schockiert“ und traurig gewesen seien, da sie noch nichts von der Absage gehört hätten und unverrichteter Dinge wieder heimfahren mussten. Außerdem fehle vielen das Verständnis, dass ein Gericht die Entscheidung eines anderen Gerichtes wieder gekippt habe. Eine Dame habe berichtet, dass sie für die Messe extra Urlaub genommen hat und nun stinksauer ist.

Auch das Ehepaar Wagner aus Kaiserslautern musste frustriert die Heimreise antreten. „Wir wollen uns eine neue Gasheizung zulegen und hatten vor, uns auf der Messe beraten zu lassen.“ Isabell Koch, ebenfalls Mitarbeiterin des Veranstalters, kann die Gerichtsentscheidung auch nicht nachvollziehen. „Im Discounter oder im Möbelhaus ist viel weniger Platz als bei uns, und die Leute werden nicht wie bei uns registriert“, kommentiert sie kopfschüttelnd.

Für Tim Erleis Vater, Geschäftsführer Udo Erlei, steht fest, dass das Verbot eine politische Entscheidung gewesen sei. „Das kommt von ganz oben“, ist er sich sicher. In der nächsten Woche wolle man sich mit Anwälten zusammensetzen, um das weitere Vorgehen festzulegen.

Währenddessen herrscht am Messegelände ein Kommen und Gehen der Veranstalter, die dabei sind, ihre Stände abzubauen. „Wir geben ihnen bis Montag Zeit, dann fangen auch wir an, unsere Zelte abzubauen“, erklärt Tim Erlei. Die BaumesseE GmbH werde sich bis zum Jahresende aus dem aktiven Geschäft zurückziehen, um „mal wieder runterzukommen, zu regenerieren und durchzuatmen“. Die vergangenen Wochen seien sehr kräftezehrend gewesen. Außerdem habe man beschlossen, die geplanten Messeauftritte im Frühjahr auf den Mai und Juni zu verschieben.

Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm begrüßte am Freitag in einer Presseerklärung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums die Entscheidung des Gerichts: „Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts bestätigt die Rechtsauffassung der Landesregierung und die Rechtmäßigkeit der zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung. Die aktuellen Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Rheinland-Pfalz sind verhältnismäßig und auch eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung des Messeveranstalters konnte das Gericht nicht erkennen.“

Bürgermeister Glogger: „Bin erleichtert“

Die Besonderheit der aktuellen Pandemielage macht laut Urteil kurzfristiges Regierungshandeln erforderlich. Darüber hinaus sei die Schließung von Messen und ähnlichen Einrichtungen Teil eines Gesamtkonzeptes. Ihre hohe Anziehungskraft und Besucherkonzentration unterscheide die Baumesse außerdem von den derzeit geöffneten Shopping-Centern.

„Ich bin erleichtert und finde es richtig, dass das Oberverwaltungsgericht so entschieden hat“, sagte Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) am Freitag über die Absage. Wie es mit der Baumesse weitergeht, die seit über zehn Jahren in Bad Dürkheim in dieser Form veranstaltet wird, ist noch offen. Glogger geht davon aus, „dass wir uns in den Gremien noch unterhalten werden“.