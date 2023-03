Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel Lob gibt es von Beschickern und Besuchern des Dürkheimer Advents. Sie fühlen sich dank 2G-Regel auf dem Gelände sicher. Mit Sorgen blickt so mancher nun aufs kommende Wochenende: Was, wenn der Weihnachtsmarkt dann nicht mehr öffnen darf?

Zwei Männer stehen an einer Schranke in der Kurgartenstraße. Jeder, der zum Dürkheimer Advent will, muss Impf- oder Genesenenbescheinigung und Ausweis vorzeigen. Wenn alles in