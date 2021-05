Der Monat Oktober steht traditionell ganz im Zeichen des Buches. Das Fest des Buches, die Frankfurter Buchmesse, fand diesmal bekanntlich weitgehend nur digital statt. Das Interesse der Leser am Buch ist dagegen keineswegs reduziert. Im Gegenteil: Gerade in dieser Krise greifen die Menschen zu spannender Lektüre.

Dieses Interesse spiegeln auch die Bestsellerlisten der beiden Bad Dürkheimer Buchhandlungen. Sie sind geprägt von Neuerscheinungen des Herbstes. Was noch fehlt, ist der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman „Annette, ein Heldinnen-Epos“ von Anne Weber, der anfangs nicht lieferbar war.

Vorgestellt sei hier Ijoma Mangolds politisches Tagebuch „Der innere Stammtisch“, das im „Buchmarkt“ viel gefragt war. Darin analysiert der 1971 in Heidelberg geborene Autor, Literaturchef der „Zeit“, aktuelle Ereignisse. Zu seinem inneren Stammtisch lädt er die unterschiedlichsten Gäste ein, darunter Premier Boris Johnson, Greta Thunberg, die Sängerin Helena Goldt.

Er wundert sich über Zeitgenossen, die Begriffe wie „Tugendterror“ und „Multikulti-Romantik“ oder „Ageism“ und „Faschismus“ leichtfertig gebrauchen. Für ihn ist die „alte Eindeutigkeit“ aus der Politik verschwunden, sie werde stattdessen durch Wut und Widersprüchlichkeit ersetzt. Sein Ziel ist: „Mehr Nicht-Wissen, mehr Ambivalenz, mehr Zweideutigkeit zulassen“, denn „Je bewusster wir uns unserer eigenen Ambivalenzen sind, je klarer wir die Begrenztheiten unseres eigenen Wissens… sehen, umso weniger dürften wir zur Dämonisierung derer neigen, die die Dinge anders sehen als wir selbst.“

Hommage an die Augsburger Puppenkiste

Hervorgehoben sei außerdem Thomas Hettches Roman „Herzfaden“, der sich einen Platz auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis erobert hatte und jetzt bei „Frank“ erfolgreich lief. Es ist eine Hommage an die „Augsburger Puppenkiste“, das Marionettentheater, das die deutsche Nachkriegsgeschichte mitprägte. Auf zwei verschiedenen Erzählebenen schildert der Autor die Geschichte eines Mädchens der Gegenwart, das nach einem Besuch des Puppentheaters auf einem Dachboden auf Marionettengröße schrumpft und dem die Figuren Urmel und Jim Knopf beistehen.

Auf der zweiten Ebene erzählt Hettche die Geschichte der Hannelore Oehmichen, Tochter des Erfinders der Puppenkiste, die ebenso wie das Mädchen Unbehagen gegenüber dem böse grinsenden Kasper empfindet. In seinem Roman erzählt der Autor nicht zuletzt ein Stück gut recherchierter Nachkriegsgeschichte.

Buchmarkt 1. Anthony William: Heile dich selbst 2. Ijoma Mangold: Der innere Stammtisch 3. Franziska Böhler: I’m a Nurse Frank 1. Sebastian Fitzek: Der Heimweg 2. Joachim Meyerhoff: Hamster im hinteren Stromgebiet 3. Thomas Hettche: Herzfaden

Buchtipp: „Die Infantin trägt den Scheitel links“

Beeindruckt hat Eva Bauer von der Buchhandlung Frank Helena Adlers Anti-Heimatroman „Die Infantin trägt den Scheitel links“ (176 Seiten, 20 Euro, Verlag Jung und Jung, Salzburg):

„Es ist die Geschichte eines Mädchens, dessen Aufwachsen auf dem Bauernhof der Familie beschrieben wird. Aber dies ist kein gewöhnlicher Heimatroman, sondern eher die groteske Abrechnung mit einer in Teilen brutalen Kindheit. Die Protagonistin, die sich selbst als „Infantin“, also Thronfolgerin, bezeichnet, lässt sich nicht so schnell kleinkriegen, weder von der bigotten Mutter, noch vom brüllenden, alkoholsüchtigen Vater oder den beiden älteren Zwillingsschwestern, die an Boshaftigkeit an jene in „Aschenputtel“ erinnern. Zum Schoße der Familie gehören auch die Urgroßeltern, wobei die strenge Urgroßmutter keine liebevolle Alternative bildet.

Bleibt noch der Urgroßvater, den sie liebt und der ihr noch am ehesten ein Gefühl von Geborgenheit gibt, der jedoch stirbt. Über ihn sagt sie unter anderem: „Du hast meine Allüren gehegt wie kostbare Perlen. Vielleicht war ich dir sogar wichtiger als der Hof, wie du mir wichtiger warst als mein Heim. Ich habe meine Kindheit in deinem Ohr zugebracht, mich an seine Form angepasst. Darin war ich behütet, abgeschirmt von Teufel und Ziege.“

Adlers Roman, der sich einen Platz auf der Shortlist zum diesjährigen Deutschen Buchpreis sicherte, gleicht einem Alptraum, irrsinnig, böse, schemenhaft, in den Wörtern sind die Emotionen geballt, ein Sprachfeuerwerk mit Funken provokanter Wahrheit. Die Geschehnisse und deren logischer Verlauf rücken zugunsten der metaphernreichen Sprache oftmals eher in den Hintergrund. Der rote Faden scheint nicht so wichtig wie die lyrische Wucht der Wörter selbst.

Die 1983 bei Salzburg geborene Autorin ist selbst auch auf dem Lande aufgewachsen, sie studierte Malerei, Psychologie und Philosophie.

Ihre Arbeit als Künstlerin spiegelt sich in der bildhaften Sprache wider, und jedes Kapitel wird vom Titel eines Gemäldes eingeleitet, was dem Geschehen zusätzliche Bedeutung verleiht. Auch wenn man sich beim Lesen oft in einer schrecklichen Fantasiewelt befindet, ist der Roman äußerst unterhaltsam - und mal etwas ganz anderes.“