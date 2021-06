Neuerscheinungen bereichern die Bestsellerlisten der beiden Dürkheimer Buchhandlungen. Interessanten Lesestoff bieten Romane über das Leben am Abgrund.

Näher beleuchtet sei hier Judith Hermanns neuer Roman „Daheim“, der bei Frank erfolgreich lief. Darin schildert die Autorin den Aufbruch der Protagonistin in eine neue eigene Welt. Die 47-jährige Ich-Erzählerin erinnert sich an einen entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben. Damals arbeitete sie in einer Zigarettenfabrik und hätte als Assistentin eines Zauberers auf einem Kreuzfahrtschiff reisen können. Stattdessen startete sie in ein neues, für sie freies Leben auf dem Land am Meer, fern ihres Ex-Mannes und ihrer Tochter. In der ostfriesischen Einöde sucht sie die Einsamkeit, erlebt Melancholie und Freiheitsrausch, begegnet skurrilen Menschen, sie schließt eine neue Freundschaft, wagt eine Affäre.

Die Autorin versteht es, die unterschiedlichen Motive des Romans, wie Suche nach Heimat oder das Verhältnis von Nähe und Distanz gekonnt zu verknüpfen. Nebenbei thematisiert sie aktuelle Gesellschaftspolitik und ökologische Herausforderungen.

Judith Hermann, 1970 in Berlin geboren, startete 1998 erfolgreich mit den Erzählungen „Sommerhaus, später“. 2003 folgte der Erzählungsband „Nichts als Gespenster“, von dem einzelne Geschichten verfilmt wurden. Ihr erster Roman „Aller Liebe Anfang“ erschien 2014. 2016 folgten die Erzählungen „Lettipark“. Judith Hermann, die in Berlin lebt, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Kleist-Preis und den Friedrich-Hölderlin-Preis.

Als Kontrast sei das Sachbuch „Lieblosigkeit macht krank – Was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder und glücklicher werden“ vorgestellt. Darin geht der Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther der Frage nach, warum trotz medizinischer Fortschritte immer mehr Menschen psychisch und physisch leiden. Seine Erkenntnis: Die durch das Gehirn gesteuerte Selbstheilungsfähigkeit werde durch ein liebloses Verhalten unterdrückt und müsse wieder „befreit“ werden.

Bestseller

Buchmarkt

1. Gerald Hüther:

Lieblosigkeit macht krank

2. Francesc Miralles / Ángela Donate: Jenseits des Abgrunds

3. Christoph Reuter :

Alle sind musikalisch - außer manche ?

Frank

1. Lucinda Riley:

Die verschwundene Schwester

2. Juli Zeh: Über Menschen

3. Judith Hermann: Daheim