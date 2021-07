Lesenswerte neue Sachbücher und Romane sind im Juni auf den Bestsellerlisten der Dürkheimer Buchhandlungen zu entdecken. Diesmal ist sogar ein Titel doppelt vertreten: Eckart von Hirschhausens Sachbuch „Mensch, Erde!“.

Der populäre, 1967 in Frankfurt geborene Arzt und Moderator steckt sich in seinem umfangreichen Band ein hohes Ziel. Angesichts der diversen Krisen auf unserem Planeten will er dazu beitragen, die Erde „enkeltauglich“ zu machen, wie er es mit dem ihm eigenen Humor formuliert. Zunächst zeichnet er ein düsteres Bild und umreißt die verschiedensten Krisen wie Corona-Pandemie, Klimawandel, Umweltzerstörung, Desinformation. Besonders besorgniserregend findet er, dass Zusammenhänge zwischen diesen Problemen bestehen. Um unsere Zukunft und die der Kinder zu retten, sei es jedoch nicht zu spät. Allerdings ist ein Umdenken, zu dem er die Leser motiviert, dringend erforderlich. „Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde,“ ist der Arzt überzeugt. Was jeder Einzelne dazu beitragen kann, erklärt er anhand zahlreicher Informationen und gezielter Tipps. Er selbst trifft sich mit Vorreitern und Jugendlichen der Bewegung „Fridays for Future“ und setzt sich dabei als Vermittler zwischen dieser und der älteren Generation ein. Von Hirschhausens Sachbuch ist eine reiche Mischung aus Fakten, Reportagen, Essays und seinen eigenen Erkenntnissen auf der Suche nach einer besseren Welt.

Die Bestseller:

Buchmarkt

1. Eckart von Hirschhausen: Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben

2. Marion Hahnfeldt: Sieben Quadratmeter Glück -– Mein Jahr im Camper

3. Wolfgang Wodarg: Falsche Pandemien

Frank

1. Alena Schröder: Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid

2. Jean-Luc Bannalec: Bretonische Idylle

3. Eckart von Hirschhausen: Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben