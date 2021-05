Bunte sommerliche Vielfalt auf den Bestsellerlisten der Dürkheimer Buchhandlungen im Juli. Mit jeweils drei Titeln ist diesmal das Verhältnis zwischen Romanen und Sachbüchern geradezu perfekt. Ein Krimi darf nicht fehlen. Daneben sind eine Liebesgeschichte und ein Roman über Freundschaft zu entdecken

In zwei höchst unterschiedlichen Sachbüchern reflektieren der Philosoph Richard D. Precht in „Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens“ und Maja Göpel in „Unsere Welt neu denken“ über die Zukunft der Menschheit. Passend zur Urlaubszeit lädt der Band „52 kleine und große Eskapaden in der Pfalz“ zu Wanderungen durch die Region ein. Vorgestellt sei hier Charlotte Woods Roman „Das Wochenende“. Darin erzählt die 1965 geborene australische Autorin die Geschichte dreier konträrer Freundinnen. Nach dem Tod ihrer Gefährtin Sylvie reisen sie an einem heißen australischen Weihnachtswochenende an die Küste, um deren Strandhaus zum Verkauf auszuräumen. Adele, Jude und Wendy – alle drei haben etwas voreinander zu verbergen.

Adele feierte als Schauspielerin große Erfolge. Doch jetzt plagen sie Existenznöte, die sie vor ihren Freundinnen geheim hält. Jude leitete erfolgreich ein Restaurant. Sie gibt sich unabhängig, ist es in Wahrheit aber nur, wenn ihr verheirateter Geliebter endlich wieder zu ihr kommt. Wendy ist eine feministische Intellektuelle, die viel beachtete Bücher zur Gender-Theorie veröffentlicht. Dennoch begreift sie die einfachsten Dinge nicht, wie etwa ihre eigene Rolle als Mutter. „Das Wochenende“ ist ein sehr lesenswerter Roman über tiefe Verbindungen, die oft geheimnisvoll bleiben, Wood thematisiert zudem die Probleme des Älterwerdens und vermittelt die Botschaft, dass es für einen Neuanfang nie zu spät sei.

„Wonach streben wir?“

Von konträrer Thematik ist Prechts Sachbuch über künstliche Intelligenz. Darin wirft der 1964 in Solingen geborene Philosoph und Professor unter anderem die Frage nach der Vereinbarkeit von ethischen Grundsätzen und der Entwicklung moderner Maschinen auf. Für ihn ist die Vorstellung absurd, dass Computer im Zeitalter der Digitalisierung den Menschen mit ihrer Intelligenz überflügeln und womöglich die Herrschaft übernehmen könnten. Den Gedanken, künstliche Intelligenz sei fähig, einen Willen zur Macht zu entwickeln, hält er für abwegig, denn zu einem Willen gehöre ein menschlicher oder tierischer Leib.

Allerdings bestehe laut Precht die Gefahr, dass der Mensch die Kontrolle über die künstlichen Intelligenz-Systeme verliere. Zumal immer mehr Aufgaben von Algorithmen (Rechenverfahren) übernommen werden, wie etwa auf den Finanzmärkten. Precht sieht künstliche Intelligenz als Herausforderung für unser Menschenbild und fragt: „Wie sehen wir uns selbst, und wonach streben wir?“ Im digitalen Zeitalter habe sich ein falsch verstandenes Menschenbild durchgesetzt, das die Technik zum Maßstab erkläre. Seine Einschätzung: „Wir sind keine defizitären Rechner, sondern empfindsame, verletzliche und resonanzbedürftige Wesen, die sich ihr Leben erzählen, um es mit Sinn auszustatten.“

Die Bestseller

Buchmarkt

1. Richard David Precht: Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens

2. Maja Göpel: Unsere Welt neu denken

3. Hettie Walden: Cara und Peter. Zwei wie Tag und Nacht

Frank

1. Jean-Luc Bannalec: Bretonische Spezialitäten

2. Thomas Diehl: 52 kleine und große Eskapaden in der Pfalz

3. Charlotte Wood: Ein Wochenende

Buchtipp: C’est la fucking vie

Michaela Kastels Jugendroman mit dem provokanten Titel „C’est la fucking vie“ (384 Seiten, 18 Euro, Verlag Ueberreuter) hat Christina Vollweiler von der Buchhandlung Frank mit Spannung gelesen. Als Buch des Monats empfiehlt sie ihn heute: Wien. Der Sommer nach dem Abi. Für Sanni, 18 Jahre, eine besondere Zeit, in der sie ihre Freiheit in vollen Zügen genießen will. Seit zwei Jahren lebt sie in einer WG, unbeeinflusst von elterlichen Kontrollen.

Sannis Eltern haben sich getrennt, der Vater erfüllt nur seine finanzielle Pflicht, die Mutter ist ihr mehr eine Freundin als eine verantwortungsvolle Erziehungsberechtigte. Mit ihren Freunden feiert Sanni wilde Partys und genießt die für sie sorgenfreie Zeit zwischen zwei Lebensabschnitten. Sie will nach Australien, mit Niko, ihrem besten Freund. Reisen ohne Ziel und so spontan sein, wie nur möglich.

Niko jedoch hat Pläne für die Uni und Eltern, die wenig von Spontaneität halten. Als Sanni und Niko unverhofft eine Nacht miteinander verbringen, ändert sich alles. Wie führt man eine Beziehung, wenn man die Unabhängigkeit lebt? Sanni muss entscheiden, was sie will – und vor allem: mit wem! Eine unbeschwerte Zeit in Australien oder eine Zukunft mit Niko, ohne den sie sich nur halb fühlt...

Michaela Kastel, 1987 in Wien geboren, erzählt durch die sympathische, erfrischend unperfekte Protagonistin in wundervoller Sprache eine Coming-of-Age-Geschichte über Zweifel und Schmerz, aber auch über eine besondere Liebe und die Tatsache, dass es im Leben nicht nur den einen richtigen Weg gibt.