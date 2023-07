Die Leistadter Kerwe begeistert dieses Jahr alle: Das berichtet Ortsvorsteher Axel Günther. Ein Höhepunkt war der Umzug am Sonntag, bei dem viele Zuschauer die Strecke säumten. „Unsere Vereine haben sich alle mächtig ins Zeug gelegt und schöne Umzugsnummern gestaltet“, lobt er. Ob Kerwe-Redd, Gottesdienst oder Live-Musik: Sämtliche Angebote des Programms seien an allen Festtagen bisher sehr gut besucht gewesen. „Dieses Jahr sind alle rundum zufrieden“, sagt der Ortsvorsteher. Noch-Bürgermeister Christoph Glogger habe ein besonderes Abschiedsgeschenk bekommen: eine Leistadter Fahne, damit er diese weiter hochhalten kann. „Denn unsere Kerwe feiern wir in dieser Form seit 2014 und er war immer dabei. Wir kennen sie nur mit ihm.“ Und so hat Glogger auch am Montag beim Seniorennachmittag wieder kräftig mitgesungen. Am Dienstag steht ab 11 Uhr das Musikeressen an, ehe die Kerwe abends mit „Paddy Schmidt Solo“ ausklingt.