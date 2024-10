Auch zeitgemäße Angebote auf Friedhöfen gehören zum Service für die Bürger.

Lange Zeit hatten neue Angebote auf den sechs Bad Dürkheimer Friedhöfen keine hohe Priorität. Während in anderen Kommunen an der Weinstraße beispielsweise die Bestattung in Friedwingerten ermöglicht wurde, tat sich in dieser Richtung in der Kurstadt nichts. Auf die veränderte Friedhofskultur zu reagieren, wie es jetzt der Fall ist, war überfällig: Die Grabpflege stellt für Hinterbliebene etwa aufgrund räumlicher Entfernung ein Problem dar oder hat einfach nicht mehr die Priorität früherer Zeiten. Gleichzeitig wollen viele Menschen mit einer Bestattung am Fuß eines Baums oder einer Rebe der Natur verbunden bleiben – auch über den Tod hinaus.