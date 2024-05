Auf dem Friedhof in Bobenheim am Berg sind seit einigen Wochen Bestattungen in Rasenurnengräbern möglich. Dieses zusätzliche Angebot gibt es unter anderem, weil die vorhandenen Baumurnengräberplätze alle belegt sind. Wie der Beigeordnete Andreas Eberlein berichtete, gab es inzwischen schon vier Bestattungen in Rasenurnengräbern. Die neue Bestattungsform wurde zusammen mit kleineren, weiteren Änderungen in die Friedhofssatzung aufgenommen.