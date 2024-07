Fast drei Wochen hat die Verkostung der zum Wettbewerb Best of Riesling 2024 des Neustadter Meininger Verlags eingesendeten Weine gedauert. Eine Jury hat knapp 1350 Rieslinge in sämtlichen Facetten, von trocken und jung bis edelsüß und gereift, bewertet – sensorisch und qualitativ. Die Weine wurden in mehreren Runden blind verkostet, und die besten in der Finalrunde in den jeweiligen Kategorien prämiert. Dabei kamen auch Weine aus der Region aufs Siegertreppchen: In der Kategorie Riesling trocken belegte der 2023er Seiner Riesling des Herxheimer Weinguts Bohnenstiel den ersten Platz, auf Rang zwei kam der Riff Riesling (Jahrgang 2023) vom Bad Dürkheimer Weingut Fitz-Ritter. In der Kategorie Lagen-Riesling trocken mit moderatem Alkoholgehalt holte sich das Gönnheimer Weingut Blaul mit dem 2022er Wachenheimer Schlossberg Riesling Alte Reben den Spitzenplatz. „In einer Blindverkostung seine Weine kritisch prüfen zu lassen und dann hervorragende Bewertungen zu erhalten, ist die höchste Anerkennung, die ein engagiertes Weingut erhalten kann“, wird Verleger und Veranstalter Christoph Meininger in einer Mitteilung zitiert.