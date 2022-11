Zu einer außergewöhnlichen Weinprobe hat der Protestantische Kirchenbauverein am Dienstag 160 Gäste in der Burgkirche begrüßen dürfen. Das Konzept, das auf Licht- und Musikstimmungen setzte, kam sehr gut an – und eine vierstellige Summe für die Sanierung der Schlosskirche zusammen.

Weinexperte Martin Darting lieferte bei der Veranstaltung zu jedem der sieben Weine, die er vorstellte, jede Menge Wissenswertes. Zu jedem Rebensaft erklang eine eigens zu diesem passende Musik, während die Burgkirche zusätzlich in einem diesem Wein entsprechenden Farbton beleuchtet wurde. „Das war ein enormer technischer Aufwand. Wir haben am Abend vor Ort und am Mittwochmorgen per Telefon und E-Mail viele sehr positive Rückmeldungen erhalten. Das Konzept und wie Martin Darting es umgesetzt hat, kam sehr gut an“, berichtet der Vereinsvorsitzende Alexander von Massow.

Sieben Bilder versteigert

Die Veranstaltung dauerte nach seinen Angaben von 19.30 bis ungefähr 23 Uhr. Denn im Anschluss an die Weinprobe der besonderen Art seien auch noch sieben Bilder zu den sieben Weinen versteigert worden. Insgesamt kamen Massow zufolge bei der Benefizaktion zugunsten der Dachsanierung der Schlosskirche 4600 Euro brutto zusammen, wovon natürlich noch die Kosten abgezogen würden. „Das war ein großer Erfolg für uns und ist ein schöner Beitrag zu den Spenden, die wir für die erforderlichen Arbeiten in der Schlosskirche dieses Jahr bereits gesammelt haben“, erklärt der Vorsitzende des Kirchenbauvereins.