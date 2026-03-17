Das Katholische Männerwerk hat sich zu einem verlässlichen Partner in der Gemeinde St. Margaretha gemacht. Auch dank seiner treuen Mitglieder.

Es standen teils außergewöhnliche Zahlen auf den Urkunden, die Pfarrer Moritz Fuchs im Rahmen der Mitgliederversammlung des Katholischen Männerwerks (KMW) übergab. Sie gingen über in die Hände langjähriger Mitglieder der Vereinigung innerhalb der Katholischen Pfarrgemeinde St. Margaretha ( Grethen). Drei von ihnen wurden für 40 Jahre geehrt, zehn für 25 Jahre und zwei für sage und schreibe 70 Jahre Zugehörigkeit zum 1951 gegründeten Männerwerk.

Das KMW sollte damals einen Gegenpart zu den schon weit verbreiteten Frauenvereinigungen setzen. Für sich allein blieb man aber nicht. Das Männerwerk brachte sich nicht zuletzt durch den Bau des Pfarrsaals St. Josef in Grethen in die Gemeinde ein. In Zeiten, in denen der Kirche immer weniger finanzielle Mittel und Personal zu Verfügung stehen, möchte die Vereinigung „Gemeindearbeit“ leisten. Wie wichtig der Saal heute ist, zeigte der Bericht des Vorsitzenden Christian Schuler: Neun eigene Veranstaltungen, etwa 50 Nutzungen durch die Gemeinde, 20 Vermietungen an befreundete Vereine und zwölf private Feiern haben dort 2025 stattgefunden. Da sich das KMW auch Erhalt und Pflege des Saals auf die Fahne geschrieben hat, wurde im vergangenen Jahr investiert – finanziell und mit Arbeitseinsatz.

Mit bewährten Kräften wird das KMW auch in das nächste Jahr gehen: Der Vorstand wurde bei den Wahlen bestätigt.