Polizisten haben in der Kaiserslauterer Straße einen offenbar gestohlenen Roller entdeckt. Der Besitzer ist noch unbekannt. Wie die Beamten mitteilen, sei der Roller bereits am 5. August gegen 14.30 Uhr gefunden werden. An dem blauen Roller der Marke Malaguti waren gestohlene Versicherungskennzeichen montiert. Der Eigentümer kann sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung setzen, Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.