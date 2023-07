Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bernd Brechtel ist Holztechnik-Lehrer an der Berufsschule Bad Dürkheim. Seine Berufsvorbereitungsjahr-Klasse hat in den vergangenen Monaten einige Projekte in und außerhalb der Schule realisiert: Die Schüler haben beim Firmenlauf in Kaiserslautern mitgemacht und einen Pfandflaschen-Sammler für den Schulhof entworfen. Aber warum helfen die Aktionen den Jugendlichen auf ihrem weiteren Lebensweg?

In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien. Nicht für alle Schüler der BVJ-Klasse 22 B, Fachrichtung Technik, ist das ein Grund zur Freude. „Das Jahr hier hat richtig Spaß