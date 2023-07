„Viele Jahre verkörperte für mich kein Mensch die Pfalz so sehr wie Bernd Philippi.“ Das schrieb Stephan Reinhardt, Kolumnist der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, zum Tod des langjährigen Inhabers des Weinguts Koehler-Ruprecht. Freunde, Familie und Wegbegleiter verabschiedeten sich von dem 72-Jährigen, der im Juni starb, nun auf eine besondere Weise.

Gäste aus aller Welt zelebrierten kürzlich eine Trauerfeier in der Weinlage, die Philippi international bekannt gemacht hat: dem Kallstadter Saumagen. Philippi hatte das Weingut Koehler-Ruprecht Mitte der 1980er-Jahre von seinem Vater übernommen. Er habe die Kraft der Weinlagen in einer Zeit erkannt, zu der diese den Deutschen „völlig wurst“ waren, wie der renommierte Weinjournalist Manfred Klimek in der „Welt am Sonntag“ anmerkte.

„Großartige Rieslinge aus großartigen Lagen“

Philippi setzte schon lange vor den meisten Weingütern auf den Ausbau von Spätburgunder und Riesling im gebrauchten Holzfass und gönnte den Weinen eine lange Reifezeit. Damit führte er die Weine aus Kallstadt an die nationale Spitze. Philippi habe auf den damals vorherrschenden Geschmack gepfiffen und „großartige Rieslinge“ aus seinen „großartigen Lagen“ herausgekitzelt, würdigte Klimek.

Später wurde der Kallstadter zu einem reisenden Kellermeister („flying winemaker“), war unter anderem in Neuseeland und Südafrika tätig. Auch an einem Weingut in Portugal beteiligte er sich. Den elterlichen Betrieb verkaufte Philippi 2009 an eine amerikanische Familie, blieb aber zunächst weiter in beratender Funktion. Die letzten drei Jahre habe er schwer krank in seinem Haus in Kallstadt verbracht, berichtet ein Freund und Wegbegleiter.