Eigentlich wollten sie ja zum Hochzeitstag Anfang Juni nach Venedig. Stattdessen sind die Dürkheimer Annette (56) und Michael Bruns (58) seit Freitagmorgen mit dem Fahrrad nach Berlin unterwegs. Verantwortlich für diesen Sinneswandel und die Reise durch ein derzeit äußert feuchtes Deutschland: das gute Abschneiden des FCKs im DFB-Pokal. Die FCK-Fans steuern nun statt der idyllischen Stadt an der Adria das Olympiastadion an, in dem der Kaiserslauterer Club am 25. Mai im Pokalfinale Bayer 04 Leverkusen gegenübersteht.

Sportlich unterwegs

„Nass bis auf die Haut“ waren die beiden laut Annette Bruns am Freitag bereits um die Mittagszeit, hatten aber schon einen guten Teil ihrer 106 Kilometer langen ersten Runde absolviert. „Wir wollen im Schnitt 100 Kilometer pro Tag schaffen, wir gehen es gemütlich an“, sagt Annette Bruns. Zwar seien sie auf E-Bikes unterwegs, die Unterstützung käme aber nur bei Höhenfahrten, etwa am Rennsteig, zum Einsatz. Bei der Fahrt hat das sportliche Ehepaar – beides sind erfahrene Marathonläufer – Besuche bei Freunden und Stopps bei den Luftbrückendenkmälern in Frankfurt und Berlin-Tempelhof geplant. Der FCK sei zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder im Finale, sagt Annette Bruns. Die Fahrt nach Venedig könnten sie ja noch im nächsten Jahr machen.