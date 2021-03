Der bayerische König Maximilian II. verfügte im Jahr 1858 die Anfertigung einer umfassenden „medizinisch-topografischen und ethnographischen“ Beschreibung der Amtsbezirke seiner Kantonsärzte. 160 Jahre nach ihrer Entstehung wirken sie wie eine Momentaufnahme aus jener Zeit.

Im Anschluss an ihre Erstellung verschwanden die Berichte der pfälzischen Kantonsärzte für lange Zeit in den Archiven und blieben weitgehend unbeachtet, bis sie von Franz Schmidt, dem früheren Bürgermeister von Edenkoben, systematisch zusammengestellt und ausführlich kommentiert im Jahr 2006 in gedruckter Form in dem Band „Die Sonderberichte der pfälzischen Kantonsärzte von 1861“ veröffentlicht wurden.

Als der Dürkheimer Kantonsarzt Dr. Wilhelm Herberger im Jahr 1861 zum Federhalter griff, um die von der Regierung angeforderte Beschreibung seines Amtsbezirks zu verfassen, drängte die Zeit bereits, da sich die Erhebung des notwendigen Zahlenmaterials und die Anforderung statistischer Daten und Informationen als sehr zeitraubend herausgestellt hatte.

Ausgeprägtes Heimweh

Der Amtsbezirk von Herberger – der Kanton Dürkheim – bildete den nördlichen Teil des Landkommissariats Neustadt mit der Kantonsstadt Dürkheim und erstreckte sich von Deidesheim im Süden über Ellerstadt bis Dackenheim im Norden und reichte noch weit in die bewaldeten Gegenden südlich und nördlich der nach Frankenstein ziehenden Landstraße hinein. Zum Bericht des Amtsarztes zählte neben der Skizzierung der allgemeinen geografischen und klimatischen Bedingungen des Raumes, der auftretenden Krankheiten und der Sterblichkeitsraten insbesondere eine ausführliche Schilderung der Wohnverhältnisse, die den Alltag der Einwohner des Kantons prägten.

Herberger hatte im Jahr 1804 in Kempten (Allgäu) das Licht der Welt erblickt. Nach erfolgreich absolvierten Studien war er ab 1832 als Arzt in Frankenthal und Memmingen tätig, bevor er sich um eine Stelle im „Rheinkreis“ bewarb, wie die Pfalz damals noch genannt wurde. Als Begründung für die beantragte Tätigkeit in der Pfalz wurde unter anderem angegeben, dass seine Frau, eine Tochter des früheren Speyerer Regierungsrats Fürst, das raue Klima des Allgäus nicht vertrage und unter ausgeprägtem Heimweh nach ihrem „Geburtsland“, der Pfalz, leide. Herbergers Anliegen wurde schließlich erhört: 42 Jahre lang, von 1836 bis 1878, bekleidete er das Amt eines staatlichen Arztes in Dürkheim, wo er im Jahr 1884 auch starb.

„Von der Natur bevorzugt“

Da Herberger die Menschen in seinem Amtsbezirk über viele Jahre kennengelernt hatte, fiel es ihm offenbar nicht schwer, eine umfassende Beschreibung abzugeben, die die Bewohner des Kantons im Allgemeinen als „von der Natur bevorzugt“ charakterisierte. Den männlichen Einwohnern, die sich nahezu alle im Haupt- oder Nebenerwerb der Ökonomie (Landwirtschaft und Weinbau) widmeten und aus diesem Grund viel im Freien arbeiteten, bescheinigte er „Körperkraft mit Regelmäßigkeit der Formen“, während ihm beim weiblichen Geschlecht sogar manch „klassische Schönheiten“, vor allem in Ungstein und Kallstadt, aufgefallen waren. Allgemein stellte der Arzt fest: „Wie mit körperlichen Vorzügen ist das Volk am Haardtgebirge auch mit geistigen von der Natur reichlich ausgestattet. Leichte Auffassungsgabe, Rührigkeit und Gewecktheit des Geistes, das Vermögen, seine Gedanken behende auszudrücken, Fleiß und Ausdauer in der Arbeit, und gesellschaftliche Talente, sind Eigenschaften, welche dasselbe vorzugsweise auszeichnen. Das sanguinisch (heiter, lebhafte)-cholerische Temperament herrscht vor, was sich sowohl im Privaten als öffentlichen Leben ausdrückt“.

Als positive Eigenschaften weiter Teile der Bevölkerung des Kantons hob Herberger deren Offenheit und „Theilnahme am fremden Unglücke“ hervor, bescheinigte insbesondere den Frauen gebildeter Stände Sinn für Sittlichkeit und hob die anzutreffende Gastfreundschaft hervor. Zu den „Schattenseiten“ der regionalen Mentalität zählte er allerdings eine „zu große Liebe zum Besitz und Genußsucht“ sowie eine „oft bis ins Lächerliche gehende Selbstüberschätzung“.

Raumnot in Freinsheim

Ein günstiges Urteil konnte der Arzt den Wohnverhältnissen im Kanton bescheinigen, da viele neu errichtete oder zumindest renovierte Häuser allenthalben vorhanden und zumeist auch gut eingerichtet waren, wofür er vor allem die Erträge der guten Weinjahre von 1857 bis 1859 verantwortlich machte. Allerdings herrschten aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte im Kanton in manchen Gemeinden auch noch sehr beengte Wohnverhältnisse, etwa in Teilen Wachenheims sowie in den Dörfern Hardenburg, Grethen und Seebach, „wo oft zwei bis drei Familien einen Raum einnehmen, der für eine kaum genügt“. Besonders ausgeprägt ließ sich diese prekäre Wohnsituation in Freinsheim beobachten, wo nach dem Bericht des Arztes das sogenannte „Kitzig“, am tiefsten Teil des Orts gelegen und an die Ringmauer angebaut, auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch ganz sein mittelalterliches Gepräge bewahrt hatte. Dort existierten eine „Menge kleiner, mit Menschen überfüllter Häuschen, in deren niedern Stuben Licht und Luft nur spärlich eindringen“.

Toiletten waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts selbst bei wohlhabenden Einwohnern des Kantons oftmals noch außerhalb, an die Haus- oder Hofmauer angebaut, und nur in seltenen Fällen in den Häusern. Was dort ausgeschieden wurde, landete über ein hölzernes Rohr auf dem Düngerhaufen oder bestenfalls in einer Senkgrube.