Am Montagnachmittag sind gegen 16 Uhr zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt worden. Der Unfall passierte laut Polizei, weil ein 49-Jähriger im offenbar berauschten Zustand auf die Gegenfahrbahn gekommen war. Sein Ford kollidierte deshalb frontal mit dem Dacia einer 63-Jährigen. Der Dacia wurde durch den Aufprall nach hinten geschleudert. Die Unfallbeteiligten wurden vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen einen Gesamtschaden von 12.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei zeigte der 49-Jährige „drogentypische Ausfallerscheinungen“, außerdem randalierte er in einem Ludwigshafener Krankenhaus. Einen freiwilligen Drogenvortest hat er laut Polizei abgelehnt, ein Atemtest zeigte, dass er keinen Alkohol getrunken hatte. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.