Eine 25-Jährige war am Freitagabend im Hausener Weg in Bad Dürkheim berauscht auf einem E-Roller unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kontrolliert sie die junge Frau gegen 22:30 Uhr, weil sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Roller an den Halter ausgehändigt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.