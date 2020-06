Am Freitag hat die Dürkheimer Polizei an zwei Kotrollstellen nach Verkehrsrowdys Ausschau gehalten: von 9.30 bis 10.45 Uhr in der Bruchstraße und von 12.15 bis 14.15 Uhr am Wurstmarkt. Dabei stellten die Beamten acht Gurt-und sechs Handyverstöße fest. Bei der Kontrolle eines 38-jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis bemerkten sie drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht: Der Mann testete positiv auf THC, den berauschenden Wirkstoff der Cannabispflanze. Deshalb stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Den 38-Jährigen erwarten ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.