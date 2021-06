Einen guten Treffer hat die Polizei am Dienstag gegen 23 Uhr in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim bei der Kontrolle einer Radfahrerin und ihres Begleiters erzielt. Die beiden kamen mit einem dritten Fahrradfahrer, der unerkannt entkommen konnte, einer Streife kurz vor der Kreuzung zur Seebacher Straße entgegen. An der Kreuzung fuhr die 17-jährige Radfahrerin plötzlich auf die Gegenfahrbahn vor den Streifenwagen. Nur durch schnelles Bremsen konnten die Beamten einen Zusammenstoß vermeiden. Im Anschluss beschleunigten die drei Radfahrer und fuhren trotz Aufforderung zum Stehenbleiben schnell weiter. Zwei von ihnen – die 17-Jährige und ein 20-jähriger Begleiter – stellten die Polizisten schließlich in der Gaustraße in Höhe des Seebacher Pfades. Bei der Kontrolle der jungen Frau fiel ihnen Atemalkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Zudem bemerkten die Beamten Anzeichen von Drogenkonsum. Ein entsprechender Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun ermittelt wegen Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Polizeibeamten einen Schlagring und geringe Mengen Rauschgift, die sie sicher stellten. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.