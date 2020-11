In der weiterhin schwierigen Situation durch die Auswirkungen der Coronapandemie bietet der Verein für Familienförderung in Bad Dürkheim ein „Offenes Ohr“ für Familien und Alleinstehende: „Sorgen und Ängste um die eigene Existenz, vor Krankheit und Einsamkeit, und Stress und Wut belasten viele Menschen und lassen so manchen ratlos und überfordert zurück“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Fragen, Sorgen und Nöte können telefonisch, per E-Mail oder auch im persönlichen Gespräch geschildert, und es kann gemeinsam nach Lösungen gesucht werden. Der Sozialpädagoge und systemische Berater Matthias Erstling steht ab sofort als Ansprechpartner für Eltern, Kinder, Jugendliche und für Alleinstehende bereit. Einen Termin erhält man nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 06322 9559448 oder per E-Mail an: familienfoerderung@bad-duerkheim.de.