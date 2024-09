Wie die Polizei mitteilt, sind am Freitag, 20. September, gegen 15 Uhr, in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand ein blauer Ford und ein rotes Auto aneinander vorbeigefahren. Dabei hätten sich die Spiegel der beiden Autos berührt. An dem Ford sei ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden. Der Fahrer des roten Autos wird gesucht, da er weitergefahren sei. Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.