Es ist die tiefe Betroffenheit über die Geschehnisse in der Ukraine, die hiesige Künstler dazu gebracht hat, eine Benefizveranstaltung am 2. April auf die Beine zu stellen. Zu dieser Gelegenheit plant auch der über 90 Jahre alte Pfälzer Mundartdichter Paul Tremmel einen seltener gewordenen Auftritt. Und auch Bürgermeister Christoph Glogger holt zu diesem Anlass seine Gitarre raus.

Eigentlich wollte sie gar nicht mehr auf die Bühne, sagt Waltraud Meißner bei einem Planungstreffen der Künstler. Für die 81-jährige Mundart-Dichterin ist der Benefizabend, der zugunsten der Menschen in der Ukraine veranstaltet wird, ein „Ausnahmefall“: „Da stehe ich mit dem Herzen dahinter.“

„Dürkheimer Barde“ tritt auf

Der „Dürkheimer Barde“ Reinhard Brenzinger ist es, der die Künstler aus Bad Dürkheim und Umgebung zusammengebracht hat, um am Samstag, 2. April, 19 Uhr, im Dürkheimer Haus möglichst viel Geld zu sammeln. Die Künstler seien „Feuer und Flamme“ gewesen, sagt Brenzinger, der die Veranstaltung moderieren wird.

Jeder könne seinen Wort- oder Liedbeitrag frei gestalten, so Brenzinger, der selbst internationale Lieder singen möchte. Geplant sind die Auftritte von den Mundartkünstlern Waltraud Meißner, Gisela Gall, Paul Tremmel und Hans Jürgen Schweizer. Nicht als Mundart-Künstler bekannt ist der Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Zur Gitarre wird er für den guten Zweck trotzdem greifen. Mit Berti Senft sind zwei Duette geplant. Unter anderem wollen die beiden das Reinhard-Mey-Lied „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“ singen. Es ist ein Anti-Kriegs-Lied , das sich angesichts der Situation in der Ukraine wieder großer Beliebtheit erfreut.

Volkslieder aus dem Land, in dem Krieg herrscht

Zwei Volkslieder aus dem Land, in dem gerade Krieg herrscht, möchte Mila Küssner beisteuern. Die Dürkheimerin stammt aus der Ukraine und ist derzeit fast pausenlos damit beschäftigt, Flüchtlinge aus ihrem Heimatland aufzunehmen, ihnen Wohnungen und alles Nötige zu vermitteln. Sie wolle ihren Auftritt gerne den Frauen ihres Landes widmen, überlegt Küssner bei dem Planungstreffen. Ihre Freundinnen wollen Piroshki zum Abend beisteuern, kündigt sie an. Die gefüllten Teigtaschen sind in der osteuropäischen Küche sehr beliebt. Sie werden den Gästen nun neben belegten Brötchen und Brezeln angeboten. Die Bewirtung an diesem Abend übernimmt der Dürkheimer Partnerstädteverein. Vor dem Konzert und in der Pause sollen die Gäste verköstigt und mit Wein versorgt werden. Das soll zusätzlich Geld in die Kasse bringen.

Spenden zugunsten Verein Nidija

Ein Eintritt wird für den Benefizabend nicht verlangt. Es wird stattdessen um Spenden gebeten. Diese sollen dem Verein Nadija zugute kommen. Der Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz organisiert damit dann praktische Hilfe für die Ukraine. In dem von ihm unterstützen Behindertenzentrum in Lwiw (Lemberg) herrscht derzeit Ausnahmezustand. Statt ihrer gewohnten Tätigkeit nachzugehen, betreuen die Mitarbeiter dort zurzeit 400 Flüchtlingsfamilien mit behinderten Kindern. Diese sind aus stärker vom Krieg betroffenen Regionen der Ukraine gekommen, um im westlich gelegenen Lwiw Schutz zu suchen. Mitarbeiter kümmern sich um Essen und Medizin. 53.000 Euro aus einem ersten Spendenaufruf haben sie bereits erhalten.

Für Unruhe sorgen derzeit Raketenangriffe bei Lwiw. Die Kinder seien verstört, berichten Mitarbeiter aus dem Behindertenzentrum Dzherelo.