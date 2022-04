Der Auftakt zur Jugend-Grand-Prix-Turnierserie im Schach wird dieses Jahr als Benefizturnier für Kinder aus der Ukraine ausgetragen. Das Benefiz-Schachturnier ist für Samstag. 16. April, 10 bis 17 Uhr, im Soziokulturellen Zentrum KISTE (Kultur Inklusiv Sozial Tolerant Erleben) in Ludwigshafen-Maudach vorgesehen. Die Jugend-Grand-Prix-Turnierserie fand vor der Corona-Pandemie jährlich mit mehreren Turnieren in der Pfalz statt. Dieses Angebot wurde immer sehr gut angenommen und soll jetzt wiederbelebt werden. Teilnehmen dürfen alle Kinder und Jugendliche, auch alle schachspielenden Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Die ukrainischen Teilnehmer dürfen ohne Startgeld am Benefizturnier teilnehmen und werden mit Essen und Getränken versorgt. Alle Erlöse gehen an Flüchtlingsrat RLP e.V. Diese Organisation hilft Flüchtlingen aus der Ukraine. Den Kindern und Jugendlichen soll mit dem Benefizturnier etwas Normalität ermöglicht werden. Ferner sollen sie über das Schachspielen Kontakte mit Gleichaltrigen knüpfen. Die Idee zu der Veranstaltung hatte Bernd Kühn, Vorsitzender des Vereins Schachliebe, zusammen mit der Schachabteilung des SV Südwest 1882 Ludwigshafen. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre unter info@svslu.de und am Turniertag bis 9:30 Uhr.