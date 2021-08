Für das Benefizkonzert der Stadtkapelle Bad Dürkheim zugunsten der Flutopfer an der Ahr, zu dem die Musiker mit Uli Karst vom gleichnamigen Weingut in Bad Dürkheim am 5. September um 16.30 Uhr einladen, gibt es noch Restkarten. Der komplette Erlös des Konzerts wird an die Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler gespendet, wo jeder Cent dringend gebraucht wird. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro, für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei, allerdings benötigen auch Kinder eine Eintrittskarte. Es gelten die 3G-Regeln. Eintrittskarten gibt’s im Musikhaus Haass in Bad Dürkheim. Jeder, der darüber hinaus helfen und etwas Gutes tun möchte, kann für einen Mindestbetrag von 100 Euro symbolischer Sponsor eines der im Konzert aufgeführten Musikstücke werden. Interessenten können sich hierzu unter der E-Mail-Adresse spende@sk-duew.de an die Stadtkapelle wenden.