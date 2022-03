Dürkheimer Künstler planen eine Benfizveranstaltung zugunsten der Ukraine. Waltraud Meissner, Gisela Gall, Hans Jürgen Schweizer, Mila Küssner, Reinhard Brenzinger und andere wollen am Samstag, 2. April, im Dürkheimer Haus mit Wort- und Liedbeiträgen Geld sammeln. Es sei keine reine Mundartveranstaltung, betont Brenzinger, der selbst Lieder beitragen wird. Das Thema Frieden stehe im Mittelpunkt. Wie Brenzinger ankündigt, soll der Partnerstädteverein für die Bewirtung sorgen. Das Geld fließt in das Projekt Nadija des Dürkheimer Augenarztes Michael Zaczkiewicz. Zuletzt gingen viele Spenden zugunsten eines Behindertenzentrums ein. Weitere Verwendungsmöglichkeiten würden von Zaczkiewicz geprüft, so Brenzinger.