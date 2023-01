Der Übergang ins neue Jahr und die Feier der Neujahrsgottesdienste sei vom Tod Papst Benedikts XVI. überschattet worden, äußert sich der Bad Dürkheimer Pfarrer Thomas Diener zum früheren Oberhaupt der katholischen Kirche, das am Samstag verstorben ist. „Er war eine prägende Figur unserer Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und ein kluger und gebildeter Intellektueller auf dem Stuhl Petris“, erklärt Diener. Geschichtsträchtig und nicht unumstritten sei Benedikts Wirken gewesen. Es habe auch manche Enttäuschungen mit sich gebracht, besonders mit dem Blick auf die Ökumene in Deutschland. „Benedikt war ein Mann, dem die Kirche und die Sorge um sie am Herzen lag. Ebenso wie die Ökumene mit dem Blick auf die Kirche des Ostens“, sagt Diener. Er bescheinigt dem verstorbenen Papst Bescheidenheit und Feinfühligkeit, eine große Sensibilität für die Ereignisse in der Welt und jene, die den einzelnen Menschen betrafen. „Sein Glaubensleben, seine tiefe Spiritualität und Kirchenverbundenheit bleiben eine Einladung an jeden von uns“, findet der Pfarrer.