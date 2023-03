Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Haustiere gehören zur Familie. Warum also nicht zum Gottesdienst mitnehmen? Am Freitag an der Michaelskapelle durften sie nicht nur mitkommen, sie wurden sogar gesegnet. Selbst die aufgekratzteste Hündin wurde da plötzlich ganz entspannt

Während normalerweise andächtige Stille bei der Predigt in der Kirche herrscht, ist heute alles anders: Nicht nur wurde ein provisorischer Altar im Freien mit Blick über die Stadt Bad Dürkheim