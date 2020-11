Am Sonntag gegen 10 Uhr hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben eine 60-Jährige am Schlossberg in Bad Dürkheim beleidigt. Als sie mit ihrer Enkelin nach Hause kam, bemerkte sie an ihrem Hoftor einen Mann, der ihren Hund provozierte, der sich im Hof aufhielt. Da sie Angst hatte, dass sein Hund ihren Hund beißen könnte, sprach sie den Unbekannten an. Dieser beleidigte sie daraufhin als „asozial“. Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, stämmig, etwa 1,75 Meter groß und hatte seine langen Haare zum Zopf gebunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.