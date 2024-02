Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Musikveranstaltungen jeden Donnerstag in Alex Weinlounge in Herxheim am Berg sind durch die vor neun Jahren ergangene Baugenehmigung nicht gedeckt. Es ist noch unklar, ob dies im Nachhinein durch ein neues Verfahren möglich ist.

Sie heißen „Der Berg im Beatmodus“ oder „Der Berg groovt“: Die Musikveranstaltungen am Donnerstag sind beliebt in Alex Weinlounge in den Räumen der Herxheimer Winzergenossenschaft.