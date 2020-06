Für Ärger hat am Donnerstag ein 32-Jähriger in einem Weinlokal gesorgt. Nach Polizeiangaben wurde er mit zunehmendem Alkoholkonsum immer lauter und begann, das Personal zu beleidigen. Der Inhaber beobachtete zudem über eine Überwachungskamera, wie der Besucher, als er die Toilette verließ, auf eine Stehlampe eintrat und diese beschädigte. Darauf angesprochen sei der Mann sofort aggressiv geworden. Seine Bekannten entschuldigten sich für das Verhalten ihres Freundes und verließen die Gaststätte. Eine Polizeistreife traf die Gruppe an der Kreuzung Wein-/Freinsheimer Straße an und kontrollierte sie. Die vier Bekannten des Randalierers waren den Beamten zufolge zugänglich und entschuldigten sich vielmals für dessen Verhalten. Der 32-Jährige sei jedoch sehr uneinsichtig gewesen und habe auf einem Rechtsanwalt vor Ort bestanden. Seine Bekannten hielten ihn demnach aber in Schach und brachten ihn schließlich nach Hause. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.