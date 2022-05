Am Dienstag gegen 11.30 Uhr hat die Rettungsleitstelle laut Polizei eine Rauchentwicklung im Lindenweg in Weisenheim am Sand gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass mehrere Tuja-Bäume, die als Gartenbegrenzung dienten, abgebrannt waren. Das Feuer hatte Grundstückseigentümer bereits eigenständig gelöscht. Der Mann hatte mit einem Unkrautbrenner den Gehweg vor seinem Anwesen gesäubert und dabei versehentlich die Bäume in Brand gesteckt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.