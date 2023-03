Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist nie zu spät, seine Träume zu verwirklichen und dem Leben eine neue Richtung zu geben. Birgit Jung aus Weisenheim am Berg hat mit 55 Jahren ein Kunststudium an der Freien Kunstakademie Mannheim begonnen.

Angefangen hat alles mit der Freude an der Malerei und dem Interesse an Kunst. Nach ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Fachübersetzerin für medizinische Abhandlungen in englischer und spanischer