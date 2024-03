Der geplante Parkplatz soll vor der Kommunalwahl noch Fahrt aufnehmen.

Seit zwei Jahren gibt es für den Bau des Parkplatzes „An der Quelle“ eine Zustimmung der städtischen Gremien. Doch noch immer zieht sich das Projekt hin. So sehr ist man im Zeitverzug, dass jetzt die Kosten davonlaufen und die Mandatsträger inklusive Verwaltung gar nicht mehr wissen, was vorher genau beschlossen worden ist. Die Sitzung am Donnerstag sollte das Projekt jetzt noch schnell vor den Wahlen auf den Weg bringen. So ist sie dann auch abgelaufen.

Bei einer so großen Investition muss man aber doch noch einmal genauer hinschauen. Inklusive der bereits geleisteten Planung und Vorarbeiten ist der Parkplatz mit knapp 1,5 Millionen Euro nur mit Hilfe der Zuschüsse aus der auslaufenden Stadtsanierung zu bewältigen. Trotzdem sind immer noch rund 200.000 Euro selbst zu stemmen. Wer die schwierigen Haushaltsverhandlungen und die Beschlüsse zur Steuererhöhung miterlebt hat, der muss sich schon wundern. Und warum jetzt ein Parkplatz mit 90 Stellplätzen weniger Verkehrslärm verursachen soll als eine Kita mit 90 Kindern, das muss die CDU bei Gelegenheit genauer erklären. Das geht doch nur, wenn der Parkplatz gar nicht so häufig genutzt wird. Und warum baut man ihn dann?