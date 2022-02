Eine Unfallflucht und einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro meldet die Polizei aus Ellerstadt. Demnach habe ein unbekannter Fahrer wohl zwischen Montag, 9.30 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen in der Georg-Fitz-Straße geparkten roten Opel Grandland beschädigt. Danach sei der Unfallverursacher weggefahren, ohne den Schaden zu melden. Im Bereich der Fahrzeugfront des Opels entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Sie bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.