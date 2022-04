Beim Benzindiebstahl hat die Polizei in der Nacht zum Ostermontag einen 19-Jährigen aus Bad Dürkheim und einen 18-jährigen Haßlocher erwischt. Nach Angaben der Polizei hat gegen 1.30 Uhr eine Frau bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim drei Heranwachsende sich verdächtig um Fahrzeuge umherschleichen würden. Beim Eintreffen vor Ort habe die Polizei niemand angetroffen. Doch habe man festgestellt, dass an einem PKW der Tankdeckel gewaltsam geöffnet worden war. Zudem seien unter dem Fahrzeug Schläuche gefunden worden, wie sie bei Kraftstoffdiebstählen verwendet werden. In einem PKW, der offen daneben gestanden habe, seien weitere Schläuche gewesen. Noch während die Polizei vor Ort war, kamen drei junge Männer. Einer flüchtete, zwei wurden von den Beamten festgenommen. Gegen den 18-jährigen Haßlocher und den 19-jährigen Dürkheimer wird nun wegen eines besonders schweren Diebstahls ermittelt.