Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer wochentags am Nachmittag am Stadion an der Trift vorbeischaut, wird sehen: Beim Dürkheimer HC ist endlich wieder was los. Während die Herren bereits seit Dezember trainieren durften, können sich nun endlich auch die jüngeren Jahrgänge mit den Hockeyschlägern dem Ball hinterherjagen.

Nach dem mehrere Monate andauernden Stillstand des Amateur- und Freizeitsportbetriebs traten Anfang März Lockerungen in Kraft, die auch Andreas Schanninger freuen. „Bei den Kindern