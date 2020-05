Corona macht in diesem Jahr alles anders: Da das Dürkheimer Stadtfest nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, wird eben digital gefeiert. Vom 20. bis 24. Mai werden beim „statt|Fest“ Konzerte, Führungen und Lesungen ins Internet verlegt.

Auf das jährliche Festwochenende wollte die Dürkheimer Verwaltung nicht komplett verzichten. Daher wurde das „statt|Fest“ entworfen, um „digital und kulinarisch“ feiern zu können. „Das kann ein richtig schönes Wochenende werden“, sagt Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus bei der Stadt. An der Eröffnung ändert sich nichts: Am Mittwoch, 20. Mai, liefern Bürgermeister Christoph Glogger und Weinprinzessin Lea Baßler um 20 Uhr den Startschuss an einem „geheimen Ort“ ohne Zuschauer, denn die Eröffnung ist nur online auf dem Facebookkanal der Stadt Bad Dürkheim zu sehen. Anschließend liefern Die anonyme Giddarischde die musikalische Fortsetzung. Musiziert wird im Studio von Stefan Kahne. Das Konzert kommt, wie alle anderen Auftritte auch, per Livestreams in die Wohnzimmer der Feiernden.

Vorlesestunde am Donnerstag

Donnerstags, 21. Mai, gibt es um 11 Uhr eine Vorlesestunde mit Büchereileiterin Sigrid de Raaf, die ebenfalls an allen anderen Tagen des Festes den Kleinen etwas vorliest. Um 20 Uhr spielt dann die Band xxtra.

Freitag: Dergem grillt!

Am „statt|Fest“-Freitag, 22. Mai, heißt es ran an den Grill: Christian Keller und Lea Baßler laden zu „Dergem grillt!“, einer Grillshow im Livestream, ein. Die Grillpakete müssen vorbestellt werden: www.cater-keller.de. Der ehemalige „The Voice of Germany“-Gewinner Andreas Kümmert tritt ab 20 Uhr im Livestream auf.

Samstag: Führungen durchs Museum und Musik

Samstags präsentieren um 15 Uhr zwei ehemalige Dürkheimer Persönlichkeiten je eine Führung durch das Stadtmuseum. Musik liefert ab 19.30 Uhr die Rockband der Musikschule, ab 20 Uhr übernimmt dann Jens Huthoff mit seiner Band.

Zum Abschluss am Sonntag, 24. Mai, laden die Dürkheimer Spitzenwinzer um 18 Uhr zu einer interaktiven und digitalen Weinprobe ein. Das entsprechende Weinpaket gibt es unter www.spitzenwinzer.com.