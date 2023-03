Am Wochenende feiert Freinsheim Blütenfest. Gleichzeitig präsentieren die Freinsheimer Winzer den neuen Jahrgang. Die Weinpässe zum Probieren gibt es in Form von Abreißbons (acht Proben zu zehn Euro) in den teilnehmenden Weingütern. Außerdem können die Pässe im i-Punkt im historischen Rathaus erworben werden. Zahlreiche Weingüter haben außerdem ihre Höfe geöffnet.

In Frühlingsstimmung versetzen wollen auch die Gastronmiebetriebe ihre Gäste. Die Familie Herbel vom Weingut Kreuzhof bietet wieder Planwagenfahrten an (Samstag und Sonntag ab 12 Uhr). Wer lieber zu Fuß durch Feld und Flur unterwegs sein will, der kann den 5,5 Kilometer langen Blütenwanderweg entlanglaufen. Startpunkt des Rundwegs ist die Touristinformation, von hier führt der Weg bis nach Weisenheim am Sand in den Ludwigshain und wieder zurück.

Geschäfte öffnen am Sonntag

Wer lieber in Freinsheim zwischen Blumen und Kräutern lustwandeln möchte, der kann sich im Barock- und Apothekergarten umschauen. Außerdem wird am Samstag ab 11.15 Uhr eine öffentliche Altstadtführung angeboten. Tickets gibt es in der Touristinformation.

Die Freinsheimer Einzelhändler laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Geschäfte sind zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.

Während der Festtage ist die Altstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Besucher werden gebeten, auf den ausgewiesenen Parkplätzen zu parken.